Fransa'da 37 vilayette kırmızı alarm verildi

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Sıcak hava Fransa'yı etkisi altına aldı.

Son haftalarda ülke genelinde 2 binden fazla kişinin öldüğü açıklanırken, geçtiğimiz 2-3 günde hava sıcaklıkları az da olsa düşmüştü.

Ancak sıcaklar azalsa bile ülke genelinde çok sayıda orman yangını başlamıştı.

YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, Seine-et-Marne vilayetine bağlı Fontainebleau kentinde dün başlayan orman yangınlarının devam ettiğini açıkladı.

BİN HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Bregeon, rüzgarın etkisiyle geniş alanlara yayılan yangın sonucu yaklaşık bin hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.

HIZLI TREN SEFERLERİNDE AKSAMA YAŞANIYOR

Yangın nedeniyle Seine-et-Marne'nin Vaudoue kentinde binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyleyen Bregeon, güneydoğu yüksek hızlı tren seferlerinde aksamalar yaşandığını aktardı.

37 VİLAYET İÇİN KIRMIZI ALARM

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France ise çoğunluğu ülkenin batı ve orta kesimlerinde bulunan 37 vilayet için kırmızı alarm verildiğini duyurdu.