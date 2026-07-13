Fransa'da 37 vilayette kırmızı alarm verildi
Haziran ayında rekor sıcaklıkların görüldüğü Fransa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken 37 vilayette kırmızı alarm verildi. Ülkede yeni sıcak hava dalgasıyla sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor.
Sıcak hava Fransa'yı etkisi altına aldı.
Son haftalarda ülke genelinde 2 binden fazla kişinin öldüğü açıklanırken, geçtiğimiz 2-3 günde hava sıcaklıkları az da olsa düşmüştü.
Ancak sıcaklar azalsa bile ülke genelinde çok sayıda orman yangını başlamıştı.
YANGINLAR DEVAM EDİYOR
Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, Seine-et-Marne vilayetine bağlı Fontainebleau kentinde dün başlayan orman yangınlarının devam ettiğini açıkladı.
BİN HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Bregeon, rüzgarın etkisiyle geniş alanlara yayılan yangın sonucu yaklaşık bin hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.
HIZLI TREN SEFERLERİNDE AKSAMA YAŞANIYOR
Yangın nedeniyle Seine-et-Marne'nin Vaudoue kentinde binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyleyen Bregeon, güneydoğu yüksek hızlı tren seferlerinde aksamalar yaşandığını aktardı.
37 VİLAYET İÇİN KIRMIZI ALARM
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France ise çoğunluğu ülkenin batı ve orta kesimlerinde bulunan 37 vilayet için kırmızı alarm verildiğini duyurdu.