Haluk Levent soruşturmasında yeni gelişme: Telefon şifrelerini polisle paylaşmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Levent’in, gözaltı işlemi sırasında yanında bulunan cep telefonlarının şifrelerini emniyet ekiplerine vermediği öğrenildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTI İŞLEMİ YAPILDI

Edinilen bilgilere göre, 2017 yılında kurulan Ahbap Derneği hakkında "dernekler kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiaları kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alınan Haluk Levent'in daha sonra İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

Haluk Levent'in kaçış rotası ortaya çıktı

4 CEP TELEFONUNUN ŞİFRESİNİ VERMEDİ

İddiaya göre, Levent’in, gözaltı sırasında çantasında bulunan 4 ayrı cep telefonunun şifrelerini emniyet ekipleriyle paylaşmadığı belirtildi.

Polis ekiplerinin, soruşturma kapsamında incelenmesi gereken dijital materyallere erişim sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

TELEFONLARA ERİŞİM İÇİN TEKNİK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Yetkililerin, söz konusu cihazlardaki verilerin incelenebilmesi için teknik imkanlar üzerinde çalıştığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında dijital materyallerin, iddialarla ilgili değerlendirmelerde önemli bir yer tutabileceği belirtiliyor.

Haluk Levent'in bahis tahminleri gündem oldu: Hiçbirini tutturamadı

ALMANYA'YA KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Öte yandan Levent’in, gözaltına alınmadan önce yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu tespit edildi.

Almanya’ya gitmek üzere uçuş planlaması yaptığı öne sürülen Levent’in, hakkında yurt dışına çıkış kısıtlaması bulunduğunu öğrenmesinin ardından farklı bir güzergah izlemeye çalıştığı

Bu iddialarla ilgili incelemenin soruşturma kapsamında sürdüğü bildirildi.