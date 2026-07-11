DEM Parti'den ihraç edilen Zeyni İpek'e yumurtalı protesto
Müstehcen görüntüleri nedeniyle DEM Parti'den ihraç edilen Zeyni İpek, Kızıltepe Belediyesi meclis üyeleri tarafından vekaleten yerinde bulunan Havas Güngör'e fırlatılan yumurtalar ile protesto edilidi.
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DEM Parti, Mardin Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek'in, 27 Aralık 2024 tarihinde partiden ihraç etti.
Partiden yapılan açıklamada, ihracın nedenleri “menfaat odaklı anlayışlara hapsolmak, iktidar hırsıyla eş başkanlığı uygulamamak, gayriahlaki yaşam biçimini benimsemek” olarak sıralandı.
Zeyni İpek'in yerine ise, kendisiyle beraber başkan yardımcığı görevinden alınan Havas Günger geldi.
BELEDİYE MECLİSİNDE YUMURTALI PROTESTO
Belediyenin Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı 'nde ise ilginç anlar yaşandı.
Zeyni İpek’in yerine vekaleten başkanlık yapan Havas Güngör, DEM Partili meclis üyelerinin sert tepkisiyle karşı karşıya geldi.
Meclis üyeleri Havas'a tepki göstererek, “İhanet istifa” sloganları eşliğinde yumurta fırlattı.