Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde balina için düzenlenen görkemli cenaze töreni
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ölen bir balina için konvoy oluşturan vatandaşlar, balinayı gömmek üzere cenaze töreni düzenledi. Halkın yoğun katılım gösterdiği konvoyun görüntüleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DRC) Kongo Central eyaletine bağlı kıyı kenti Muanda'da, geçtiğimiz günlerde önemli bir doğa olayı yaşandı.
Yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve 10 tonu aşkın ağırlıktaki bir balina, kıyıya vurdu.
ETİNİ TÜKETMEMELERİ KONUSUNDAN UZMANLARDAN UYARI
Olay, yerel halk arasında hem merak hem de duygusal bir ilgi yarattı.
Yetkililer, halkı balinaya dokunmamaları ve etini tüketmemeleri konusunda uyararak olası sağlık risklerine karşı önlem aldı.
HALK, YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ
Kongo Doğa Koruma Enstitüsü ekipleri, balinanın bulunduğu alanda güvenlik önlemleri alarak durumu kontrol altına aldı.
Balina, plajda birkaç gün kaldıktan sonra, taşınarak defin işlemine hazırlandı.
Bu süreç, yerel halkın yoğun katılımıyla adeta bir halk törenine dönüştü.
CENAZE TÖRENİ İÇİN KONVOY OLUŞTURDULAR
Vatandaşlar, balinayı taşıyan kamyon için motorlu araçlardan oluşan bir konvoy oluşturdu.
Motosikletliler, araçlar, fanfarlar ve kalabalık bir topluluk eşliğinde balina, Makasamba köyü yakınlarındaki belirlenen bir alana götürüldü.
BALİNANIN SON YOLCUĞULUĞU
Kısa bir geleneksel törenin ardından balina toprağa verildi.
Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Görüntülerde, balinanın kamyonla taşınırken yol boyunca halkın eşlik ettiği anlar yer aldı.