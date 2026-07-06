Yeşil zeytindeki dolgu gerçek biber değilmiş! Bakın neyden üretiliyor
Kırmızı biber dolgulu sanılan yeşil biberlerin içinde aslında başka bir kusursuzluk yatıyor. Çıkartıp baktığınızda her biri aynı boyutta görünen bu dolgu, gerçek bir biber değil. İşte, yeşil zeytin dolgusundaki bilinmeyen gerçek...
Marketten aldığınız yeşil zeytinlerin içindeki kırmızı dolguların neredeyse birebir aynı olduğunu hiç fark ettiniz mi?
Hepsi aynı köşelere, aynı kalınlığa ve neredeyse kusursuz bir şekle sahip.
Oysa doğal bir biberin bu kadar standart görünmesi mümkün değil.
Yıllardır "gerçek biber" sandığımız o kırmızı parçalar, düşündüğümüzden çok daha farklı bir üretim sürecinden geçiyor.
Mühendislik eseri
Gerçek kırmızı biber ezmesi, deniz yosunundan elde edilen doğal bir bileşen olan sodyum aljinat ile birleştiriliyor. Bu karışım, saniyeler içerisinde jelleşerek kusursuz şeritler haline getiriliyor.
Ardından makinelere doldurulan bu karışım, zeytinlerin içine seri bir şekilde yerleştiriliyor.
Sonuç ise market raflarında gördüğümüz o kusursuz görünüm oluyor.
Eğer zeytin kavanozunun içindekilerin el yapımı mı yoksa yeniden yapılandırılmış bir dolgu mu olduğunu merak ediyorsanız, tek yapmanız gereken şey kavanozun arkasındaki içindekiler kısmına bakmak.