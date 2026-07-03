Deniz Göktaş'ın anlattığı "iyi baba" profili patladı: Cezaevi kayıtları suçları ortaya koydu

Deniz Göktaş isimli şahsın YouTube'da yayımladığı "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi, sosyal medyada gündem oldu.

Göktaş, gösteri sırasında mizah adı altında Kur’an-ı Kerim ile dalga geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da, Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti.

Bunun üzerine Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Göktaş, bugün ise adliyeye sevk edildi.

Göktaş'ın gözaltına alınmasından sonra da hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Deniz Göktaş’ın stand-up gösterisinde babasına ilişkin yaptığı göndermeler, gösterinin en dikkat çekici başlıklarından biri oldu.

Göktaş'ın "iyi baba" profilinin altından, örgüte silah temin eden bir şahıs çıktı.

50 DEFA "BABASINDAN" BAHSETTİ

Göktaş’ın skecinde, “baba” figürüne 50’ye yakın kez atıf yaptığı görüldü.

Ayrıca babasını yalnızca aile içi bir karakter olarak değil; politik kimlik, eylem kültürü, suçluluk duygusu ve erkeklik anlatısı üzerinden konumlandırması da dikkati çekti.

EYLEMLERDEN BAHSETTİ

Göktaş'ın, babasının ve annesinin sık sık eylemlere katıldığından da bahsettiği, hatta bu eylemlere kendisinin de götürüldüğünü söylediği dikkat çeken diğer bir ifade olarak kayıtlara geçti.

“İlk 7 yaşında Ankara Kızılay Meydanı’na bir eyleme gittim. İşçi memur eylemi. Annemle babam götürdü.”

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"EVDE YATIYOR MUSUN"

Göktaş'ın gösterisinde babasının kendisinden de politik anlamda bazı beklentileri olduğunu söylediği kısım, eylemlere katılmasını da destekledi.

Göktaş o anları, “Babam sürekli Ankara’dan arıyordu. Bütün eylem videolarını izledim. Hiçbirinde yoksun. Ne yapıyorsun? Evde yatıyor musun?” ifadeleriyle anlattı.

Devamında ise babasının, “Dizi oyuncularını bile gözaltına alıyorlar. Seni niye almıyorlar? İş birlikçi misin?” sözleriyle kendisini eleştirdiğini anlattı.

"ÖRGÜTE SİLAH TEMİN ETMEK"

Ancak Deniz Göktaş’ın babası Kemal Göktaş’a ilişkin ortaya çıkanlar bu kadarla sınırlı değil.

Göktaş'ın geçmiş dönem kayıtlarında da dikkat çekici başlıklar bulunuyor.

Kayıtlarda Kemal Göktaş’ın 1980’li yıllarda THKO, yani Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu içerisinde faaliyet gösterdiği, 1980 yılında meydana gelen Çorum olaylarına katıldığı, “halkı tahrik etmek, silahlandırmak, örgüte silah temin etmek amacıyla halktan zorla para toplamak” gibi eylemlerle ilişkilendirildiği belirtiliyor.

POLİS MEMURU YEŞİLYURT'UN ŞEHİT EDİLMESİNDE DE ADI GEÇİYOR

Kemal Göktaş’ın, ayrıca Çorum il merkezinde polis memuru Muzaffer Yeşilyurt’un şehit edilmesi, polis memuru Mehmet Bektaş’ın yaralanması ve silahlarının gasbedilmesi olayına karıştığı yönünde kayıtlar bulunduğu ifade ediliyor.

Kemal Göktaş’ın ilerleyen süreçte belirli marka ve ebatlarda silah, tüfek ve mühimmatla yakalanarak gözaltına alındığı da ortaya çıkan detaylar arasında.

Kemal Göktaş'ın bu nedenle tutuklandığı da belirtiliyor.

SUÇ DOYASI KABARIK

Kemal Göktaş’ın 1988 yılında serbest bırakıldığı, benzer suçlar kapsamında 1991 yılında yeniden tutuklanarak cezaevine girdiği, şartlı tahliye edildiği ve en son 1999 yılında serbest bırakıldığı yönünde kayıtlara ulaşıldığı belirtildi.

Göktaş, babasından bahsederken sıklıkla "iyi" ifadesini kullanıyor.

Skeçlerinde babasının hep iyi olmasından bahseden Göktaş, defalarca bu cümlelere yer veriyor.

"BABAM İYİ, ÇOK İYİ"

“Çünkü benim babam iyi ve ben muhabbete çok giremiyorum.”, “Bu arada babam iyi derken Türkiye baba ortalamasına göre iyi.” ve “Aranızda özenen varsa iyi baba böyle. Aile içi şiddet yok ama mangal da yok.”

"BAZI ERKEKLİK JESTLERİNDEN MAHRUMUM"

Göktaş, babasının kendisine fazla özgürlük tanıdığını söyleyerek mangal yakma anısından bahsetti.

Göktaş'ın bu anıya dair, “Şu an gitmek istemiyorum babacığım dedim. Fikrime saygı duydular. Çolak gibi kaldım. Hiçbir yeteneğim yok.” ifadelerini kullandığı görüldü.

Bir başka bölümde ise “Hatırlıyorum, bir piknikte babam gelip mangal yakmayı öğrenmek ister misin oğlum diye sormuştu.” sözleriyle klasik erkeklik kodlarının kendisine aktarılmadığını anlattı.

“Hâlâ mangal yakamıyorum.” ve “Bazı erkeklik jestlerinden mahrum kalıyorsunuz.” ifadeleri de bu eksiklik duygusunu güçlendirdi.

"BABAMA BENZİYORUM"

Göktaş’ın “Giderek babama benziyorum.” sözü de skecin psikanalitik açıdan en dikkat çekici ifadelerinden biri olarak öne çıktı.

Göktaş’ın gösterisinin genelinde “aydın olma”, “bedel ödeme”, “başına iş gelmesi”, “eylemde görünme” gibi temaların da öne çıktığı görülüyor.

Baba figürü cezaevi, örgüt, dava ve ideolojik mücadele gibi sert süreçlerle anılıyor.

Göktaş'ın da bu nedenle babasından esinlendiği ortaya çıkıyor.

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