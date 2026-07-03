Mehmet Şimşek: Dezenflasyon süreci yeniden başladı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, haziran ayı enflasyon rakamlarını ve gelecek döneme ilişkin beklentilerini paylaştı.

Haziranda aylık enflasyonun yüzde 0,99 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Şimşek, "Arz şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı. Yıllık enflasyon, haziranda bir önceki aya göre 0,5 puan gerileyerek yüzde 32,1 gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

GIDA VE AKARYAKIT FİYATLARI ENFLASYONU DESTEKLEDİ

Enflasyonun alt kalemlerine değinen Şimşek, gıda fiyatlarındaki seyir ve enerji maliyetlerindeki düşüşün olumlu etkilerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki olumlu seyrin etkisiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,2 artarken akaryakıt fiyatlarındaki düşüş de enflasyon görünümünü destekledi.

HEDEF: KALICI FİYAT İSTİKRARI

Yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulamaları, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz."