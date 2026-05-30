Denizlerde yapay zeka dönemi: 'Dijital gözcü' ile yeni güvenlik sistemi

Türk savunma sanayisinin yazılım tabanlı çözümler geliştiren şirketlerinden HAVELSAN, denizcilik alanında yapay zekâ destekli yeni nesil durumsal farkındalık sistemi BLUEVISION’u tanıttı.

Sistem, farklı sensörlerden gelen verileri birleştirerek deniz yüzeyinde bütüncül bir “güvenli deniz resmi” oluşturuyor.

YAPAY ZEKA İLE GERÇEK ZAMANLI DENİZ GÖZETİMİ

BLUEVISION, kamera görüntüleri ile AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) verilerini entegre ederek deniz trafiğini analiz ediyor. Bu sayede yalnızca büyük gemiler değil, küçük botlar, şamandıralar ve su üzerindeki insan gibi nesneler de anlık olarak tespit edilebiliyor.

Sistem, gelişmiş bilgisayarlı görü teknolojisi sayesinde nesneleri sınıflandırarak konumlarını yüksek hassasiyetle belirliyor.

RADARIN GÖREMEDİĞİNİ “DİJİTAL GÖZ” GÖRÜYOR

BLUEVISION’un en dikkat çeken özelliği, klasik radar sistemlerinin zorlandığı küçük veya düşük görünürlüklü nesneleri algılayabilmesi oldu. Bu özellik, özellikle yoğun deniz trafiği ve düşük görüş koşullarında önemli bir güvenlik avantajı sağlıyor.

Sistem, deniz yüzeyindeki tüm hareketleri analiz ederek operatöre bütünleşik bir izleme imkânı sunuyor.

ÇARPIŞMA RİSKİNE KARŞI AKILLI UYARI SİSTEMİ

Geliştirilen platform, yalnızca tespit yapmakla kalmıyor; aynı zamanda olası çarpışma risklerini de analiz ediyor. Riskli durumlarda operatör, sesli ve görsel uyarılarla anında bilgilendiriliyor.

Bu özellik, özellikle büyük gemiler ve yoğun liman trafiği için kritik bir güvenlik katmanı oluşturuyor.

MODÜLER YAPI VE ENTEGRASYON KOLAYLIĞI

BLUEVISION, farklı deniz platformlarına kolayca entegre edilebilecek modüler bir yapıya sahip. Sistem; ticari gemilerden insansız deniz araçlarına, lüks yatlardan askeri platformlara kadar geniş bir kullanım alanına hitap ediyor.

Termal ve gündüz kameraları, yapay zekâ işlem üniteleri ve dokunmatik kontrol panelleriyle desteklenen altyapı, gece ve gündüz kesintisiz çalışma imkânı sunuyor.

STRATEJİK PLATFORMLARDA KULLANILMAYA BAŞLANDI

HAVELSAN’ın geliştirdiği BLUEVISION, kısa sürede kritik savunma projelerinde de yer almaya başladı. Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı, otonom görevlerinde bu sistemi kullanıyor.

Ayrıca ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile entegre çalışan BLUEVISION, deniz operasyonlarında otonom seyir güvenliğini destekliyor.

TİCARİ VE ASKERİ ALANDA GENİŞ KULLANIM

Sistem yalnızca askeri platformlarla sınırlı kalmayarak ticari gemilerde de kullanılmaya başlandı. Farklı tersanelerle yapılan iş birlikleri sayesinde bazı gemi ve botlara entegre edilen BLUEVISION, mürettebata gelişmiş bir karar destek sistemi sunuyor.

DENİZLERDE YENİ NESİL GÜVENLİK ANLAYIŞI

İstihbarat, gözetleme, arama kurtarma ve özel operasyonlar için geliştirilebilen modülleriyle BLUEVISION, denizcilikte çok yönlü bir çözüm sunuyor. Sürekli öğrenen yapısıyla güncellenebilen sistem, insan hatasını azaltmayı ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.

HAVELSAN’ın yeni teknolojisi, denizlerde yapay zekâ destekli “dijital gözcü” döneminin kapılarını aralıyor.