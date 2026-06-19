Denizli'de barajda kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
Denizli'de baraja balık tutmak için girdikten sonra kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
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Denizli'nin Güney ilçesinde Adıgüzeller Barajı'na balık tutmak için arkadaşlarıyla giden Ramazan Coşkun, zıpkınla balık tutmak amacıyla suya girdi.
Bir süre sonra gözden uzaklaşan ve geri dönmeyen 61 yaşındaki Coşkun'un arkadaşları durumu ekiplere bildirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Bölgeye gelen itfaiye su altı arama kurtarma ekibi Coşkun'u su yüzeyinde hareketsiz buldu.
Boğularak hayatını kaybettiği belirlenen Coşkun'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi