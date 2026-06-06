Denizli'de depo duvarına çarpan otomobilde karı koca hayatını kaybetti
Beyağaç ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin iş yerinin depo duvarına çarpması sonucu yaşanan kazada, araçta bulunan yaşlı karı koca yaşamını yitirdi.
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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde acı olay...
Zafer Mahallesi Huzur Camii yakınlarında otomobili ile ilerleyen Ahmet Gözlek, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
DUVARA ÇARPTI
Araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir iş yerinin deposuna çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, sürücü Ahmet Gözlek ve yanında bulunan eşi Ayşe Gözlek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden yaşlı çifttin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)