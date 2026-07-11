Denizli’de eğlence mekanını kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandı

Denizli'de 29 Haziran'da 4 şüpheli, alkollü bir mekana silahlı saldırı düzenledi.

Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

SALDIRIYI DÜZENLEYEN İSİMLER BELLİ OLDU

Yapılan incelemelerde, saldırıyı tetikçi Yusuf B.'nin gerçekleştirdiği, olayı planlayan ve yardım eden isimler arasında ise daha önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kafeterya saldırısının muhbiri olduğu belirlenen Şefikcan Uyumaz ile Savaş K. ve suça sürüklenen çocuk A.Ç.'nin yer aldığı tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen tetikçi Yusuf B., planlayıcılar Şefikcan Uyumaz, Savaş K. ve SSÇ A.Ç., savcılık sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırıda yaralanan 4 kişinin ise hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.