Denizli'de sıcaklar asfalt eritti

Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi, şehirde sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla bir ilki yaşadı.
VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI
Yoğun bir araç trafiğinin yaşandığı Çivril-Dinar karayolunun Işıklı Mahallesi kesiminde, asfalt eridi.
Eriyen asfalt nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
ARAÇLARI KONTROL ETMEK ZORLAŞTI
Karayolları ekiplerinin sürekli mıcırlama yaptığı yolda yayalar karşıdan karşıya geçmekte zorlanırken, sürücüler kayganlaşan yolda araçlarını kontrol etmekte güçlük çekti.
Termometrelerin 40 dereceleri gösterdiği kentte Çivril-Dinar karayolunu kullanan sürücülerin, Işıklı Mahallesi kesiminde dikkatli olmaları konusunda yetkililer tarafından uyarı yapıldı.