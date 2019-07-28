Denizli'de sıcaklar asfalt eritti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı sırasında batan bir Sovyet denizaltısını keşfetmek için Finlandiya Körfezi'ne daldı.

Jiangsu Suning'e imza atmak için özel bir jetle Çin'e gelen Galli yıldız Bale'in, mutsuz görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Torbalı Belediye Başkanı CHP’li Ramazan İsmail Uygur, 24 yaşındaki oğlu Efe Uygur’u 7 bin lira maaşla belediye şirketine genel müdür yardımcısı olarak atadı.

İdo taburcu olur olmaz sahneye çıktı

Şehirde 40 dereceyi bulan hava sıcaklıkları, asfaltın erimesine neden oldu.

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Ataşehir’de buzdolabına saklanmış uyuşturucu bulundu

Polis ekipleri, bir adreste yaptıkları aramalarda buzdolabına saklanmış halde yüklü miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 32 bin 500 lira ele geçirdi.