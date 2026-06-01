Denizli'deki otobüs faciasından yürek burkan hikayeler

Denizli – Denizli-Aydın Otoyolu’nun Sarayköy ilçesi yakınlarında meydana gelen ve yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanmasıyla sonuçlanan kazada yaşamını yitiren 8 kişinin kimlikleri netleşirken, geride kalan yaşam hikâyeleri yürekleri dağladı.

ALEVLER İÇİNDE YARIM KALAN BİR AİLE HİKÂYESİ

Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun’un evli ve üç çocuk babası olduğu, uzun yıllardır direksiyon başında geçimini sağladığı öğrenildi.

En trajik olaylardan biri ise Şen ailesinin yaşadığı anlarda ortaya çıktı. Civan Şen, eşi Sevda Şen ve 9 aylık bebekleri Eyüp Miraç ile bayram ziyareti sonrası dönüş yolundaydı. Yangın çıkmasıyla birlikte baba Şen, büyük bir çaba ile eşini camdan dışarı çıkarmayı başardı.

Ancak kucağındaki bebeğiyle birlikte çıkmaya çalışırken yaşanan panik ve izdiham nedeniyle dışarı çıkamayan baba, eşi kurtulmasına rağmen alevlerin arasında evladıyla birlikte hayatını kaybetti.

Denizli'de 8 kişinin can verdiği kazada yeni detaylar ortaya çıktı

MEZAR ZİYARETİ YOLCULUĞU YARIM KALDI

İzmir’de yaşayan Gule Tayboğa ve kızı Fatma Kartal’ın da, yıllar önce hayatını kaybeden bir yakınlarının mezarını ziyaret etmek için yola çıktıkları öğrenildi. Anne ve kızın, ziyaret edemeden aynı kazada hayatlarını kaybettiği belirtildi.

BAYRAM DÖNÜŞÜNDE AYRILAN HAYATLAR

Kurban Bayramı dolayısıyla İzmir’e giden Halime ve Mehmet Arıkan çifti de dönüş yolunda kazaya yakalandı. Mehmet Arıkan yaralı olarak kurtulurken eşi Halime Arıkan yaşamını yitirdi.

Benzer şekilde, 16 Nisan’da evlenen Sami ve Merve Erik çifti de tatil dönüşü yola çıktıkları otobüste faciaya yakalandı. Sami Erik yaralı kurtulurken eşi Merve Erik hayatını kaybetti.

MEZUNİYET HAYALİ ALEVLERDE KALDI

Kazanın en genç kurbanlarından Zehra Eyiol’un, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi olduğu ve final sınavlarına katılmak ile mezuniyet törenine yetişmek için yolculuk yaptığı öğrenildi. Genç kızın mezuniyet cübbesini giyemeden hayatını kaybetmesi, eğitim camiasını da yasa boğdu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun’un kalp krizi geçirdiğine dair iddialar gündeme gelirken, kazadan yaklaşık 20 dakika önce aracın arıza nedeniyle kenara çekilip kontrol edildiği de ileri sürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Faciada yaşamını yitirenlerin hikâyeleri, geride kalanlara derin bir acı bırakırken, olayın detayları her geçen gün daha da netleşiyor.