Depremde yıkıma uğrayan Venezuela'ya Türkiye'den yardım eli: 30 ton malzeme gönderildi

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Venezuela, 24 Haziran'da Yaracuy bölgesinde 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki güçlü depremle sarsıldı.

Bu depremler, ülkenin son yüzyılda yaşadığı en şiddetli sarsıntılar arasında yer aldı.

Özellikle La Guaira eyaleti başta olmak üzere geniş bir alanda ağır yıkıma yol açtı.

Yüzlerce bina çöktü, altyapı hasar gördü ve on binlerce kişi etkilendi.

Depremlerin hemen ardından can kaybı hızla arttı.

CAN KAYBI 4 BİNİ AŞTI

Yetkililer ve uluslararası kaynaklar, ölü sayısının ilk günlerde 900- bin 700 bandına yükseldiğini, yaralı sayısının ise binleri aştığını bildirdi.

Arama-kurtarma çalışmaları, uluslararası ekiplerin katılımıyla devam ederken, ölü sayısının zamanla daha da artması bekleniyordu.

Son verilere göre depremlerdeki can kaybı 4 bin 118'e yükseldi.

YARALI SAYISI 16 BİN 740'A ÇIKTI

Bu rakam, enkaz kaldırma ve kimlik tespit çalışmalarının ilerlemesiyle güncellendi.

Bölgede hala arama faaliyetleri sürerken 16 bin 740 kişinin ise yaralı olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE, DEPREMİN HEMEN ARDINDAN YARDIMA KOŞTU

Türkiye, depremin hemen ardından Venezuela'ya hızlı bir dayanışma gösterdi.

AFAD koordinasyonunda arama-kurtarma ekipleri, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi), Türk Kızılayı personeli, arama-kurtarma köpekleri ve donanımlı araçlar ile insani yardım timleri, askeri nakliye uçaklarıyla bölgeye gönderildi.

Ekipler La Guaira'da çalışmalara katılarak enkaz altında kalanları aradı ve tıbbi destek sağladı.

TÜRKİYE'DEN VENEZUELA'YA 30 TON YARDIM MALZEMESİ

AFAD, Venezuela’da meydana gelen depremin ardından Venezuela'ya 30 ton insani yardım malzemesinin götürüldüğünü açıkladı.

Ulaştırılan yardımın, gıda, barınma ve temel ihtiyaç maddelerini kapsadığı öğrenildi.

"YARDIM ELİNİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRMAK ADINA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

AFAD tarafından yapılan açıklamada, şu sözler kullanıldı:

"Venezuela’da meydana gelen depremlerin ardından ülkemizin bölgeye yönelik insani yardım çalışmaları devam ediyor. 25 Haziran 2026 tarihinde Venezuela’nın Yaracuy bölgesinde art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki 2 depremin ardından, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda, Venezuela’da yürütülen çalışmalara destek vermek ve ülkemizin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.”

ÜLKELER ARASI DAYANIŞMA HAYAT KURTARIYOR

Venezuela’daki kriz, ülkenin mevcut ekonomik ve altyapı zorluklarını daha da ağırlaştırdı.

Uluslararası toplumdan gelen yardımlar devam ederken, Türkiye'nin katkısı hem arama-kurtarma hem de insani yardım açısından önemli bir rol oynuyor.

Felaketin yaraları uzun vadede sarılacak ancak ilk kritik günlerde gösterilen uluslararası dayanışma, hayat kurtarmaya devam ediyor.