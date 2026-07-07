Depremin yıktığı Venezuela'da Müslümanların umudu ayakta kalan tek cami oldu

Haziran ayında meydana gelen iki büyük depremin ardından Venezuela'nın La Guaira kentinde yaşam mücadelesi sürüyor.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, on binlercesinin yaralandığı afette kent büyük ölçüde yıkılırken, bölgedeki az sayıdaki Müslüman topluluk için ayakta kalan La Guaira Camisi güvenli bir sığınak haline geldi.

Evlerini, iş yerlerini ve tüm birikimlerini kaybeden Müslümanlar, günlerini camide geçirirken yeni bir hayat kurabilmek için destek bekliyor.

La Guaira Camisi İmamı Lokman Esad Diab Hassan, yaşanan felaketin ardından Müslüman toplumun karşı karşıya kaldığı tabloyu anlatarak, deprem öncesinde de ekonomik zorluklarla mücadele ettiklerini, afetin ardından ise yaşam koşullarının çok daha ağır hale geldiğini söyledi.

"LA GUAIRA'DA NEREDEYSE HER ŞEY YOK OLDU"

Filistin kökenli olan ve yaklaşık 25 yıldır Venezuela'da yaşayan İmam Hassan, depremin kentte büyük bir yıkım bıraktığını belirtti.

Depremin ardından şehirde yaşamın adeta durduğunu ifade eden Hassan, evlerin, iş yerlerinin ve ticari alanların büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Kentte yaşayan yaklaşık 25 Müslüman'ın tamamının afetten etkilendiğini dile getiren Hassan, hem evlerin hem de geçim kaynaklarının yok olduğunu vurguladı.

MÜSLÜMANLAR EVLERİNİ DE İŞLERİNİ DE KAYBETTİ

Depremde kendi evinin de ağır hasar aldığını anlatan Hassan, binanın tamamen yıkılmadığını ancak içinde yaşanamayacak durumda olduğunu belirtti.

Yetkililerin hasar tespit çalışmalarını beklediğini söyleyen Hassan, yalnızca kendisinin değil, kentteki bütün Müslüman ailelerin benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Depremde Filistin kökenli ve Ürdün vatandaşı iki kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Hassan, 15 Müslüman'ın ise tahliye uçuşlarıyla Ürdün'e gönderildiğini kaydetti.

LA GUAIRA CAMİSİ AFETİN ARDINDAN SIĞINAK OLDU

Depremden sonra Müslüman toplumun buluşma noktası haline gelen La Guaira Camisi'nin hiçbir zarar görmediğini belirten Hassan, caminin hem ibadet hem de barınma merkezi olarak kullanılmaya başlandığını söyledi.

"Burası Müslümanlar için bir sığınak oldu. Allah'a şükür camimiz zarar görmedi. Tüm vakit namazlarımızı burada kılıyoruz." diyen Hassan, evi yıkılan ailelerin geceleri camide kaldığını, gündüzleri ise hasarlı evlerine giderek kurtarabilecekleri eşyaları aradıklarını anlattı.

EVLERİNDEN HİÇBİR ŞEY KURTARAMADILAR

Afetin ardından yaşanan yağmaların da mağduriyeti artırdığını belirten Hassan, birçok kişinin evlerinden hiçbir eşya çıkaramadığını söyledi.

Hasarlı binalara dönen ailelerin kullanılabilir herhangi bir eşya bulamadığını ifade eden Hassan, buzdolabı, çamaşır makinesi ve temel ev eşyalarının dahi yağmalandığını dile getirdi.

Yaşananların depremzedelerin yeniden hayata başlamasını daha da zorlaştırdığını vurgulayan Hassan, insanların ellerinde kalan son umutlarını da kaybettiklerini söyledi.

"EN BÜYÜK İHTİYAÇ BARINMA VE İŞ"

La Guaira'daki Müslümanların en acil ihtiyaçlarının barınma ve gelir kaynağı olduğunu belirten Hassan, birçok ailenin artık başını sokacak bir eve sahip olmadığını ifade etti.

Hayatlarını yeniden kurabilmeleri için uluslararası desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getiren Hassan, maddi imkanı bulunan kişi ve kuruluşlara yardım çağrısında bulundu.

"Yeniden başlamak zorundayız çünkü La Guaira'da her şey gitti." diyen Hassan, toplumun sıfırdan yeni bir yaşam kurmaya çalıştığını, ancak bunun dış destek olmadan son derece güç olduğunu söyledi.

EKONOMİK KRİZ DEPREMİN ETKİSİNİ DAHA DA AĞIRLAŞTIRDI

Venezuela'nın uzun süredir ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiğini hatırlatan Hassan, ülkedeki istikrarsızlığın deprem öncesinde de Müslüman toplumu olumsuz etkilediğini belirtti.

Afetin ardından iş yerlerinin de yıkılmasıyla birlikte birçok kişinin geçim kaynağını tamamen kaybettiğini ifade eden Hassan, şimdi herkesin yeni bir iş ve yeni bir düzen kurmanın yollarını aradığını söyledi.

YIKICI DEPREMLER BİNLERCE CAN ALDI

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi.

Venezuela Ulusal Meclisi tarafından açıklanan verilere göre depremlerde 3 bin 342 kişi yaşamını yitirirken, 16 bin 740 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise depremlerin doğrudan neden olduğu fiziksel hasarın maliyetini yaklaşık 6,7 milyar dolar olarak hesapladı.

La Guaira'da ayakta kalan cami ise yalnızca bir ibadet mekanı değil, evsiz kalan Müslümanlar için dayanışmanın, umudun ve yeniden ayağa kalkma mücadelesinin simgesi haline geldi.