Dev doğalgaz boru hattı platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

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Avrupa'daki enerji altyapısı projelerinde kullanılacak dev deniz platformlarından biri olan "JSD6000", İstanbul Boğazı'ndan sorunsuz şekilde geçiş yaptı.

İtalya'dan Romanya'ya doğru seyreden platformun Boğaz geçişi boyunca geniş güvenlik tedbirleri uygulanırken, deniz trafiği de kontrollü olarak sürdürüldü.

SABAH SAATLERİNDE BOĞAZ'A GİRİŞ YAPTI

Bahama bayraklı ve 215 metre uzunluğundaki "JSD6000" doğalgaz boru hattı döşeme platformu, saat 07.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na güney girişinden ulaştı. İtalya'dan hareket eden platformun nihai varış noktasının Romanya olduğu belirtildi.

Yüksek manevra hassasiyeti gerektiren geçiş boyunca platformun seyri ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildi.

KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ REFAKAT ETTİ

Platformun İstanbul Boğazı geçişi sırasında, güvenliğin sağlanması amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 römorkör ile 6 kurtarma botu görev aldı. Refakat eden ekipler, olası risklere karşı platformun Boğaz geçişini koordineli şekilde gerçekleştirdi.

Yetkililer, büyük tonajlı deniz araçlarının Boğaz geçişlerinde benzer güvenlik uygulamalarının rutin olarak hayata geçirildiğini belirtti.

BOĞAZ TRAFİĞİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE YÖNETİLDİ

Dev platformun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi trafiği belirli sürelerle kontrollü olarak düzenlendi. Deniz ulaşımında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geçiş planlaması önceden oluşturulurken, platformun Boğaz'ı güvenli şekilde katetmesinin ardından deniz trafiği normal seyrine döndü.

GEÇİŞ DRONE'LA GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul Boğazı'ndan geçen "JSD6000"un yolculuğu havadan da kaydedildi. Drone'la görüntülenen platformun Boğaz'daki seyri, dev yapısı ve refakat eden römorkörlerle birlikte dikkat çekici görüntüler oluşturdu.