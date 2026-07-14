Dev otomotiv şirketi koyunları işe aldı, makineleri çıkardı: Bakın ne iş yapıyorlar

Alman otomotiv devi Volkswagen, sürdürülebilirlik çalışmalarına ilginç bir uygulama daha ekledi.

Polonya'nın Poznań kentindeki fabrikasına enerji sağlayan güneş enerjisi santralinde artık çim biçme makineleri yerine koyunlar görev yapıyor.

Yaklaşık 100 koyun, güneş panellerinin altında otlayarak hem bitki örtüsünü kontrol altında tutuyor hem de bakım maliyetlerini azaltıyor.

31 bin panelin arasında doğal bakım

Toplam 27 hektarlık alana yayılan güneş enerjisi santrali, 31 bin fotovoltaik panelden oluşuyor ve 18,3 megavat kurulu güce sahip.

Güneşli günlerde tesis, Volkswagen fabrikasının elektrik ihtiyacının tamamını karşılayabiliyor; yıl geneline bakıldığında ise fabrikanın enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 25'ini sağlıyor.

Şirket, panellerin altındaki otların düzenli olarak temizlenmesi için kullanılan çim biçme makinelerini devreden çıkararak bu görevi koyunlara verdi. Böylece hem yakıt tüketimi hem de mekanik bakım ihtiyacı azaltılmış oldu.

Koyunlar sadece ot biçmiyor

Proje yalnızca doğal ot temizliğiyle sınırlı değil.

Poznań Yaşam Bilimleri Üniversitesi araştırmacıları, koyunların bulunduğu alanda toprak kalitesi, biyolojik çeşitlilik, mikroiklim ve hayvan refahı gibi birçok farklı unsuru da inceliyor.

Araştırmacılar, güneş panellerinin oluşturduğu gölgenin sıcak günlerde koyunlara daha konforlu bir yaşam alanı sunduğunu, kontrollü otlatmanın ise böcekler ve diğer canlılar için daha sağlıklı yaşam alanları oluşturabileceğini belirtiyor.

Volkswagen'in uygulaması, "agrivoltaik" olarak adlandırılan ve tarımsal faaliyetlerle güneş enerjisi üretimini aynı arazide buluşturan sistemlerin başarılı örneklerinden biri olarak gösteriliyor.