Devlet Bahçeli’den Rahmi Koç açıklaması: Soruşturma başlatılması yanlıştır

Türkiye bu sözler sonrası ayağa kalktı.

İzmir Amerikan Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açılırken törene katılan isimlerden biri de Koç Holding Onursal Başkanı ve Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç oldu.

Açılışını gerçekleştirdiği hastaneyi, hasta ve muayene odalarını gezerken konuklara fıkra anlatan Rahmi Koç, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş 'Hanımefendi perdenin arkasına giyinin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor Bey, ilk sen soyun' demiş" ifadelerini kullandı.

İFADELERİ TEPKİ ÇEKTİ

Koç'un fıkrada Kürt kadınları hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki topladı.

Kısa süre içinde yayılan video hakkında siyaset camiasından birçok isim açıklama yaptı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca iş insanı Rahmi Koç'un ifadelerine ilişkin resen soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Gürlek açıklamasında "Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur" dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Rahmi Koç ise kısa bir açıklama yaparak özür diledi ve üzüntüsünü dile getirdi.

Rahmi Koç'un açıklamasında "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla." ifadelerine yer verdi.

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DEVLET BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan konuya ilişkin bir diğer açıklama da MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

Konuya ilişkin resmi açıklama, MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından paylaşıldı.

"SORUŞTURMA BAŞLATILMASI YANLIŞTIR"

Soruşturma başlatılmasını doğru bulmadığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

“Tam da 100. kuruluş yıldönümünü başarılı ve görkemli bir şekilde kutladığı dönemde, yine aynı topluluğa ait olan İzmir’deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç’un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır.”

Rahmi Koç'un 'Kürt kadını' ifadelerine ilişkin soruşturma başlatıldı

"HEDEF ALINMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Açıklamasında ayrıca Koç ailesi için olumlu ifadeler kullanan Bahçeli, "Koç Topluluğu 100 yıldır ülkemizin kalkınma hamlesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

İstihdama katkı sağlayan güzide yatırımlarının yanı sıra, Türkiye’nin milli hedeflerini sahiplenerek Cumhuriyetimizin yüksek bir seviyeye erişmesi hedefinde de her zaman sorumlu bir anlayışla hareket etmiştir.

95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye’ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz." diye konuştu.