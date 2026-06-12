Devlet memurluğunu bırakan Begüm Önder tır şoförlüğüne başladı

Antalya'da 9 yıl devlet memuru olarak çalıştıktan sonra istifa eden Begüm Önder, tır şoförlüğü yapmaya başladı.

31 yaşındaki Begüm Önder, 2,5 yıldır Avrupa'da yük taşımacılığı yapıyor.

Masabaşı çalışmanın kendisine göre olmadığını söyleyen Begüm Önder, hem gezip hem de para kazanabileceği bir iş yapmak istediği için tır şoförlüğüne başladığını anlattı.



"BÜYÜK ARAÇ KULLANMAK KEYİF VERİYOR"

Önder, tır şoförü olarak önce yurt içinde çalıştığını, daha sonra yurt dışı seferlerine çıkmaya başladığını belirterek şunları söyledi:

"Genellikle Lüksemburg, Belçika, Hollanda, Almanya ve Fransa arasında sefer yapıyorum. Bazen gün içerisinde üç ülkeye geçtiğim oluyor. Her gün başka bir yerde uyanmak, farklı kültürler görmek ve yeni insanlar tanımak işin en güzel taraflarından biri.

Mental olarak evi özlediğim zamanlar oluyor. Fiziksel olarak da yorulduğum oluyor ancak büyük araç kullanmak bana keyif veriyor. Son seferimde 7 ay yurt dışında kaldım. Daha sonra uçakla Türkiye'ye geldim."

"HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"

Brandalı dorsede çalıştığını, bazı işlerde fiziksel olarak zorlandığını anlatan Önder, "Bir erkek sürücünün yarım saatte yaptığı işi ben 1 saatte yapıyorum ama sonunda yapıyorum. Bu işin en kolay kısmı aracı sürmek. En zor kısmı ise psikolojik olarak evden ve aileden uzak kalmak." diye konuştu.

Kadınların da tır şoförlüğünü yapabileceğini söyleyen Önder, "Bu işi yapmak isteyen herkese tavsiye ediyorum. İsteyen herkes yapabilir. Teknik açıdan aşılmayacak bir tarafı yok. Diğer sürücülerden de destek görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"'KEŞKE' DEMEK YERİNE DENEMEYİ TERCİH ETTİM"

Kararı nedeniyle çevresinden eleştiriler aldığını belirten Önder, şunları söyledi:

"Annem ve ağabeyim bana hep destek oldu. Ancak birçok kişi memuriyeti bırakmama şaşırdı. Güvenceli bir işi bırakmak elbette riskti ancak mutsuz olduğum bir yerde yıllarca çalışmak istemedim. Denemeseydim pişman olurdum. 'Keşke' demek yerine denemeyi tercih ettim."

Avrupa'da zaman zaman güvenlik sorunlarıyla da karşılaştıklarını anlatan Önder, özellikle Fransa ve İspanya'nın bazı bölgelerinde mazot hırsızlığının yaygın olduğunu, bu nedenle güvenli park alanlarını tercih ederek çeşitli önlemler aldıklarını kaydetti.