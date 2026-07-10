Devrim Özkan yeni filmi için sette! Görüntüler sızdırıldı

Yeraltı dizisinde hayat verdiği Ceylan karakteriyle adından söz ettiren Devrim Özkan, dizisinin sezon finali yapar yapmaz dinlenmek yerine çalışmayı tercih etti.

SETTEN GÖRÜNTÜ VAR

Yeni filmi için sete giren güzel oyuncunun set karesi sosyal medyaya düştü.

Hayranlarının beğeni yağdırdığı görüntü gündem oldu.

Yeraltı dizisinde partner olarak kamera karşısına geçen Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın aşk yaşadığı iddiaları uzun süredir konuşuluyordu. Yurt dışında olan ikili bu sefer de el ele yakalnmıştı.