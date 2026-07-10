Devrim Özkan yeni filmi için sette! Görüntüler sızdırıldı
Aşk hayatıyla şu sıralar gündemde olan Devrim Özkan dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte yeni teklifler almaya başlamıştı. Güzel oyuncu yeni filmi için sete gitti.
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Yeraltı dizisinde hayat verdiği Ceylan karakteriyle adından söz ettiren Devrim Özkan, dizisinin sezon finali yapar yapmaz dinlenmek yerine çalışmayı tercih etti.
SETTEN GÖRÜNTÜ VAR
Yeni filmi için sete giren güzel oyuncunun set karesi sosyal medyaya düştü.
Hayranlarının beğeni yağdırdığı görüntü gündem oldu.
Yeraltı dizisinde partner olarak kamera karşısına geçen Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın aşk yaşadığı iddiaları uzun süredir konuşuluyordu. Yurt dışında olan ikili bu sefer de el ele yakalnmıştı.