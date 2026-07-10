Beyaz Saray'dan Ankara paylaşımı: Başarılı bir 2026 NATO Zirvesi

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ABD Başkan Donald Trump'ın 2026 NATO Zirvesi hakkında "Başarılı bir 2026 NATO Zirvesi" dediğini vurguladığı video Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Beyaz Saray'ın X hesabından yapılan açıklamada, 2026 NATO Zirvesi'nde müttefik ülkelerin savunma yatırımlarını artırma kararı aldığı ifade edildi.

Beyaz Saray, 2026 NATO Zirvesi'nin ardından yaptığı paylaşımda, zirvenin "başarılı" geçtiğini belirterek, Başkan Donald Trump'ın müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönündeki adımlarının ABD ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını savundu.

PAYLAŞIM YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Video kısa sürede yoğun ilgi gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de videoyu kendi hesabında paylaşarak dikkat çekti.

ZİRVE YANKI UYARDIRDI

7-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ABD Başkanı Trump’ın ikili görüşmesi, basın toplantısı ve savunma sanayisine yönelik açıklamaları uluslararası yankı uyandırdı.

Beyaz Saray'ın paylaştığı videoda Trupm'ın kurduğu temaslardan kesitler yer aldı.