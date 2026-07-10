Kapalıçarşı soruşturmasında iddianame hazırlandı: 504 şüpheliye dava

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Türkiye, uzun süre bu operasyonları konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı soruşturmasını tamamladı.

504 ŞÜPHELİYE DAVA

Hazırlanan iddianamede, 36'sı firari, 134'ü tutuklu olmak üzere toplam 504 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan dava açılması istendi.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, firari şüpheli Türker Ak'ın örgüt elebaşı, tutuklu Murat Dönmezoğlu'nun ise örgüt yöneticisi olduğu öne sürüldü.

İki isim hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 15 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer şüphelilerin ise "örgüt üyeliği" ve "örgütlü şekilde suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından değişen sürelerde hapisle cezalandırılması istendi.

MASAK RAPORLARI DOSYADA YER ALDI

İddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) tespitlerine de yer verildi.

Buna göre, Forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve farklı nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin organize bir finansal yapı üzerinden aklandığı değerlendirildi.

MASAK raporları doğrultusunda, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz büroları aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu iddiasına yer verildi.

Bu kapsamda daha önce haklarında takipsizlik kararı verilen bazı şüpheliler yönünden soruşturmanın yeniden başlatıldığı belirtildi.

BİNİN ÜZERİNDE İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianamede, söz konusu dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili Türkiye genelinde savcılıklar tarafından bin 112 ayrı iddianame düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Dosyada, farklı yöntemlerle çok sayıda kişinin mağdur edildiği ve suç gelirlerinin ortak bir finansal sistem içinde dolaşıma sokulduğuna ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

ÇOK SAYIDA DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında incelenen dosyalarda, sahte araç ve konut ilanları, elektronik ürün satışları, yatırım vaadi, banka ve kamu kurumu görevlisi kılığına girilmesi, sahte internet siteleri, sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi, çekiliş ve iş vaadi gibi farklı yöntemlerle vatandaşların dolandırıldığı öne sürüldü.

MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

İddianamede ayrıca, kurulan şirketler, banka hesapları ve elektronik para kuruluşları aracılığıyla farklı suçlardan elde edilen gelirlerin yönetildiği, organizasyonun zaman içinde büyüyerek profesyonel bir para aklama ağına dönüştüğü iddia edildi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.