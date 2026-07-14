Dilan Polat'ın kızı Nilda Polat'ın son haline yorum yağdı: Aynı annesi
Dilan Polat ve Engin Polat’ın çocukları Nilda Polat, annesi Dilan Polat’a benzerliğiyle gündem oldu.
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Sosyal medyanın en çok takip edilen fenomenlerinden Dilan Polat, şimdi de kızıyla gündem oldu.
Sosyal medyada yayımlanan son videoda, Dilan Polat ve Engin Polat’ın çocukları Nilda Polat'ın son hali herkesi şaşırttı.
KÜÇÜK DİLAN
Nilda, annesi Dilan Polat’a benzerliğiyle gündem oldu. Bakışlarının özellikle aynı olması takipçilerinin yorumlarında yer aldı.