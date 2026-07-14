Dilan Polat'ın kızı Nilda Polat'ın son haline yorum yağdı: Aynı annesi

Sosyal medyanın en çok takip edilen fenomenlerinden Dilan Polat, şimdi de kızıyla gündem oldu.

Sosyal medyada yayımlanan son videoda, Dilan Polat ve Engin Polat’ın çocukları Nilda Polat'ın son hali herkesi şaşırttı.

KÜÇÜK DİLAN

Nilda, annesi Dilan Polat’a benzerliğiyle gündem oldu. Bakışlarının özellikle aynı olması takipçilerinin yorumlarında yer aldı.