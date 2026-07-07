Dilan Yeşilgöz, 42 yıl sonra doğduğu kent olan Ankara'ya Hollanda Başbakan Yardımcısı olarak döndü

Hollanda'da yeni hükümetin göreve başlamasıyla birlikte Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz, ülkenin Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak kabinedeki yerini aldı.

Anne ve babası aslen Tuncelili olan Yeşilgöz, çocuk yaşta ayrıldığı Türkiye'ye 42 yıl sonra resmi görevle döndü.

DOĞDUĞU BAŞKENTE 7 YAŞINDA VEDA ETTİ

1977 yılında Ankara'da dünyaya gelen Dilan Yeşilgöz, 1980 darbesi sonrasındaki dönemde 7 yaşındayken ailesiyle birlikte Hollanda'ya mülteci olarak göç etti.

Eğitimini ve siyasi kariyerini burada sürdüren Yeşilgöz, yıllar içinde Hollanda siyasetinin önde gelen isimlerinden biri oldu.

Daha önce Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak görev yapan ve VVD'nin liderliğini üstlenen Yeşilgöz, yeni kabinede Başbakan Yardımcılığı ve Savunma Bakanlığı görevlerine getirildi.

BAŞBAKAN YARDIMCISI OLARAK GERİ DÖNDÜ

Yeşilgöz, NATO kapsamında gerçekleştirilen temaslar için Hollanda Başbakanı ile birlikte Ankara'ya geldi. Böylece doğduğu kente 42 yıl aradan sonra ilk kez resmi sıfatla ziyaret gerçekleştirmiş oldu.

İLK İŞ İSKENDER YEDİ

CNN Türk'e özel röportaj veren Yeşilgöz, muhabirin kendisine yönelttiği "Doğduğunuz yer Ankara'da olmak nasıl bir his?" sorusuna, "Çok farklı bir his, bu şekilde bu nedenle dönmek" dedi.

Ankara'yı gezebilmek için birkaç gün erken geldiğini söyleyen Yeşilgöz, Ankara'nın aradan geçen onca yılda çok değiştiğini vurguladı.

Ankara'da bol bol yemek yediğini ifade eden Dilan Yeşilgöz, yemeklerin hiç değişmediğini ve her zaman olduğu gibi çok güzel olduğunu ifade ederek, en sevdiği yemeğin İskender olduğunu belirtti.

Yeşilgöz, röportajın bu bölümünden sonrasını İngilizce devam etmeyi tercih etti.