Lionel Messi, Dünya Kupası'nda yine penaltı kaçırdı

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Arjantin ile Mısır, çeyrek finale yükselme mücadelesinde Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Bu kritik müsabakanın ilk yarısında Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

KALECİYİ GEÇEMEDİ

Dakikalar 21'i gösterdiğinde penaltıda topun başına geçen Messi, sol ayağıyla sağ köşeye doğru vuruşunu yaptı, ancak kaleci Mostafa Shobeir gole izin vermedi.

PENALTILARDA YÜZÜ GÜLMÜYOR

Messi, bu turnuvada Avusturya ile oynanan grup maçında da penaltı kaçırmıştı.

39 yaşındaki isim, 6. kez mücadele ettiği Dünya Kupası'nda toplamda 4 kez penaltı vuruşundan yararlanamadı.