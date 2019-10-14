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Diri diri gömülen kız çocuğu mezardan sağ çıktı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir mezarlıkta, ölen kızını gömmek için toprağı kazan baba, diri diri gömülmüş bir kız bebeğini mezardan sağ çıkardı.

AA | 14.10.2019 - 17:20..
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Hindustan Times'ın haberine göre; emniyet yetkilisi Abhinandan Singh, basına yaptığı açıklamada, erken doğum sonrası hayatını kaybeden kızını gömmek için toprağı kazan bir adamın tesadüfen, toprak kabın içinde yerin yaklaşık 90 santimetre derinliğine gömülmüş yeni doğan bir kız bulduğunu belirtti.

PAMUKLA SÜT VERDİ

Singh, çukuru kazdığı esnada küreği toprak kaba vuran adamın, çıkardığı kabın içinde canlı bulduğu bebeği kurtardığını ve pamukla süt verdiğini ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede tedavi altına alınan bebeğin hayatının kurtarıldığını söyleyen Singh, bebeği diri diri kimin gömdüğünü ortaya çıkarmak için soruşturma başlatıldığını kaydetti.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Bebeğin ebeveynlerini bulmaya çalıştıklarını aktaran Singh, bu olayın, onların rızasıyla gerçekleşmiş olduğundan şüphelendiklerini söyledi. Bebeğin sağlık durumunun iyiye doğru gittiği bilgisi paylaşıldı.

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