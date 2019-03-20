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Dış basının 'Müslüman' oyunu

Yapılan bir araştırmaya göre; 'Müslümanların adının karıştığı terör saldırıları'nın dünya basınında daha fazla yer aldığı belirlendi.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 09:51..
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ABD'de Georgia State ve Alama Üniversiteleri dünya basınında yapılan haberlerle ilgili detaylı bir araştırma yaptı. Araştırmanın sonuçları ise oldukça ilginçti.

DIŞ BASINDA GENİŞ YER BULUYOR

Bu araştırmaya göre; ''faillerinin Müslüman olduğu belirtilen'' terör saldırılarının dünya basınında daha çok yer aldığı ve bu haberlerin yüzde 357 daha fazla yer aldığı gerçeği ortaya çıktı.

Dış basının 'Müslüman' oyunu

ABD BASINI ÖZELLİKLE VURGULADI

Bu tarz haberlerin basında daha çok yer almasının nedenleri de incelendi. ABD'de 2006-2015 yılları arasında meydana gelen 136 terör saldırısında dış basının haberlerinde özellikle ''faillerinin Müslüman olduğu'nu belirttiği ortaya çıktı.

DÜNYA BASINI HEDEF GÖSTERİYOR

Dünya basınında bilinçli veya bilinçsizce Müslümanlara atfedilen terör saldırılarına daha fazla yer verilmesinin toplumda neden ve kimden korkulması gerektiğine dair bir söylemin de güçlendirdiği ifade edildi. Basında tarz çıkan bu tarz haberlerin ise hedef göstermekten başka bir işe yaramadığı açıkça görüldü.

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