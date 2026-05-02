İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda sıra dışı dostluk: Zebra yavrusu Gözde zürafalara sığındı

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda yaşanan olay, doğa dünyasında ender rastlanan bir uyum hikâyesine dönüştü.

Annesini kaybettikten sonra ekipler tarafından büyütülen zebra yavrusu Gözde, beklenenin aksine kendi türü yerine zürafalarla kurduğu yakın ilişkiyle dikkat çekti.

KÜÇÜK GÖZDE'NİN YAŞAM MÜCADELESİ

Üç aylıkken annesini kaybeden zebra yavrusu Gözde, park ekibi tarafından özel bakım altına alındı. Veterinerler ve bakım personeli, yavrunun gelişimini yakından takip ederek hayatta kalmasını sağladı.

Zamanla güçlenen Gözde, doğal yaşam alanına salındıktan sonra alışılmadık bir davranış sergiledi.

SÜRPRİZ TERCİH: ZÜRAFALARLA YAKINLIK

Beklenti, Gözde’nin diğer zebralardan oluşan sürüye katılmasıydı. Ancak yavru zebra, sürü yerine zürafaların bulunduğu alana yöneldi.

Parkta bulunan zebra yavrusunun, zürafa olan Kamili ve Radost ile yakın bağ kurduğu gözlemlendi.

"ÇOK ŞAŞIRDIĞIMIZ BİR DURUM OLDU"

Veteriner hekim Duygu Aldemir, sürecin beklenmedik şekilde geliştiğini belirterek, zebraların normalde sürü halinde yaşadığını hatırlattı.

Aldemir, “Gözde’yi zebralarla bir araya getirmeyi planlıyorduk ancak o zürafalarla bağ kurmayı tercih etti. Onlarla birlikte hareket ediyor ve kendini güvende hissediyor” dedi.

ZÜRAFALAR KORUYUCU ROL ÜSTLENDİ

Zürafalar Kamili ve Radost’un, yavru zebrayı yanlarından ayırmadığı ve birlikte zaman geçirdikleri aktarıldı. Park çalışanları, bu ilişkinin Gözde’nin adaptasyon sürecini olumlu etkilediğini ifade etti.

Gözde’nin yeni “koruyucu ailesi” olarak zürafaların onu sahiplendiği gözlemlendi.

PARKTA YENİ DOĞUM HEYECANI

Parkta ayrıca ayı türü ayı “Şımarık”ın dünyaya getirdiği iki yavru da yaşam alanına hareketlilik kattı.

Ayıların doğal yaşam süreçleri parkta kontrollü şekilde takip edilirken, yavruların gelişimi de ekipler tarafından yakından izleniyor.

DOĞAL UYUMUN İLGİNÇ ÖRNEĞİ

Uzmanlar, Gözde’nin davranışının doğada nadir görülen bir türler arası sosyal bağ örneği olduğunu belirtiyor. Yavru zebranın, sürü yerine farklı bir türle bağ kurmasının adaptasyon sürecinin bir parçası olabileceği değerlendiriliyor.

Park yetkilileri, Gözde’nin zamanla kendi türüne de uyum sağlayabileceğini ifade ediyor.