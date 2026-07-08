Dışişleri Bakanı Fidan, Macar mevkidaşı Orban ile görüştü

Türkiye'nin diplomasi trafiği, NATO Zirvesi'nin ikinci gününde yoğun şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin yanı sıra NATO gündemindeki başlıkları değerlendirdi.

NATO ZİRVE TEMASLARI

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan'ın Macar mevkidaşı Orban ile gerçekleştirdiği görüşme, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki diplomatik temaslar çerçevesinde düzenlendi.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL GÜNDEM ELE ALINDI

Ankara'daki görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin mevcut durumu, ortak ilgi alanına giren bölgesel gelişmeler ve NATO bünyesindeki iş birliği başlıklarının ele alındığı değerlendiriliyor.

Tarafların, ittifakın öncelikli gündem maddeleri konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.