Dışişleri Bakanlığı'ndan, Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı açıklaması

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla hedef alınan Türk sahipli, Panama bayraklı kuru yük gemisinde bulunan 2 Türk vatandaşının yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaralı mürettebatın sağlık durumlarının Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Odessa Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

"SİVİL GEMİLERİN SEYRÜSEFER GÜVENİĞİ ANKARA'NIN ÖNCELİĞİ"

Açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Karadeniz’de artan gerilimin Türkiye’nin bölgedeki çıkarlarını ve güvenliği tehdit ettiği vurgulanırken, sivil gemilerin seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasının Ankara’nın öncelikleri arasında olduğu ifade edildi.

Dışişleri, ilgili tüm taraflara bölgede tansiyonu düşürecek adımlar atılması çağrısında bulundu.