Dışişleri'nden DEAŞ'lı teröristler için açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO/ eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) ile birlikte başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"AİLELERİNİN GÖZETİMİ ALTINDA TUTULACAKLAR"

Harekatı gölgelemeye dönük çabaları yakından takip ettiklerini belirten Aksoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı son telefon görüşmesinde belirttikleri üzere, Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılacak alanlardaki alıkoyma merkezlerinde bulunan DEAŞ unsurlarının ve yine harekat alanındaki kamplarda bulunan ailelerinin gözetimini üstleneceğiz" dedi.