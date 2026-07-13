Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs Özel Temsilcisi atamasına dair açıklama

Avrupa'nın ikiyüzlü hamlelerine bir yenisi daha eklendi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından yeniden bir "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanması kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İÇ MESELE OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Keçeli açıklamasında, söz konusu atama kararını, geçmişteki benzer uygulamalarda olduğu gibi Avrupa Birliği'nin (AB) "iç meselesi" olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

AB'nin Kıbrıs meselesindeki tutumunu eleştiren Keçeli, şunları kaydetti:

"KIBRIS MESELESİ BAĞLAMINDA TARAFSIZLIĞINI YİTİRDİĞİNİ HATIRLATIYORUZ"

“Avrupa Komisyonu tarafından yeniden bir “Kıbrıs Özel Temsilcisi” atanması kararını, geçmişteki benzer atamalarda olduğu gibi, Avrupa Birliği'nin iç meselesi olarak değerlendiriyoruz.



AB’nin, 2004 yılında BM Kapsamlı Çözüm Planı’nı reddetmesine rağmen Kıbrıs Rum tarafını AB üyeliğine kabul ederek Kıbrıs meselesi bağlamında tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.”

"YANLI YAKLAŞIM PERÇİNLENEREK DEVAM EDİYOR"

“Nitekim Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere AB kurumlarının, Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğini gözlemliyoruz.



Avrupa Komisyonu tarafından yeni atanan yetkilinin, AB’nin bu tarafgir tutumunun değişmesi ve Kıbrıs meselesinin çözümünün ancak Ada’daki gerçekler temelinde, egemen eşit iki devlet arasında yürütülecek müzakerelerle sağlanabileceğinin artık idrak edilmesi yönünde çaba sarf etmesini bekliyoruz.”