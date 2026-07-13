New York Times yazdı: İsrail'in Ahmedinejad'ı İran'ın liderliğine taşıma planı başarısız oldu

New York Times'ın geniş kapsamlı araştırmasına göre İsrail, İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı önce istihbarat açısından değerlendirilebilecek bir kaynak, daha sonra ise olası bir rejim değişikliği senaryosunda İran'ın yönetimine getirilebilecek isimlerden biri olarak gördü.

ABD'li kaynakların aktardığına göre Mossad, son yıllarda Ahmedinejad'ın konaklama ve seyahat giderlerini gizli şekilde karşıladı.

Haberde ayrıca, cumhurbaşkanlığı görevini tamamlamasının ardından Ahmedinejad'ın siyasi söyleminde dikkat çekici bir değişim yaşandığı ifade edildi.

Geçmişte Holokost'u inkâr eden ve İsrail'in ortadan kaldırılması yönündeki açıklamalarıyla gündeme gelen eski liderin, zaman içinde bu sert söylemlerden uzaklaşarak daha ılımlı bir profil çizmeye başladığı aktarıldı.

İKLİM KONFERANSI ADI ALTINDA İSRAİL İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

İddiaya göre operasyonun en kritik aşamalarından biri, 2024 yılının başında Macaristan'da gerçekleşti.

Üst düzey bir Macar hükümet yetkilisinin, Budapeşte'deki Ludovika Kamu Hizmetleri Üniversitesi Rektörü Gergely Deli'den Ahmedinejad'ı iklim değişikliği konulu bir konferansa davet etmesini istediği belirtildi. Deli'nin ifadelerine göre söz konusu etkinliğin asıl amacı, Ahmedinejad ile İsrail istihbarat yetkilileri arasında yapılacak gizli görüşmelere zemin hazırlamaktı.

Haberde ayrıca, dönemin Mossad Direktörü David Barnea'nın da bu akademik etkinlik sırasında Ahmedinejad ile yüz yüze görüşmek üzere Budapeşte'ye gittiği öne sürüldü.

ÖLDÜ DENİLEN AHMEDİNEJAD'I MOSSAD KORUDU İDDİASI

New York Times'ın haberine göre plan, Şubat 2026'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı ilk gün en kritik aşamasına ulaştı.

Ahmedinejad'ın korumalarının hedef alındığı bir İsrail hava saldırısının ardından Mossad ajanlarının, eski cumhurbaşkanını ev hapsinden çıkararak gizli bir güvenli eve götürdüğü iddia edildi.

PLAN NEDEN BAŞARISIZ OLDU?

Haberde, Ahmedinejad'ın zaman içinde İsrail'in kendisini İran'ın yönetimine taşıma planına karşı hayal kırıklığı yaşadığı ve belirsiz koşullar altında güvenli evi terk ettiği öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından uzun süre kendisinden haber alınamadığı, yeniden kamuoyunun karşısına ise eski Dini Lider Ali Hamaney'nin cenaze töreninde çıktığı ifade edildi.

Ahmedinejad'ın törende maske taktığı, kalın bir mont giydiği ve yoğun güvenlik önlemleri altında kısa süre görüldüğü aktarıldı.

AHMEDİNEJAD'IN SON DURUMU NE?

Üst düzey İranlı yetkililerin iddiasına göre Ahmedinejad, İsrail istihbaratıyla bağlantılarının ortaya çıkmasının ardından Devrim Muhafızları İstihbarat Birimi tarafından gözaltına alındı ve ev hapsinde tutuluyor.

New York Times ise eski cumhurbaşkanının mevcut durumuna ilişkin kesin bilgilerin henüz netleşmediğini belirtti. Mossad yetkilileri ile Ahmedinejad'ın sözcüsü Ali Ekber Cevanfeker'in, gazetenin yorum talebini yanıtsız bıraktığı kaydedildi.

Ahmedinejad'ın eski danışmanlarından Abdolreza Davari ise eski cumhurbaşkanının bu sürece maddi çıkar amacıyla dahil olmasının mümkün olmadığını savundu. Davari, Ahmedinejad'ın zaten güçlü bir ekonomik çevreye sahip olduğunu belirterek, asıl hedefinin yeniden iktidara gelmek olduğunu söyledi. Davari, "İktidarın dümeninde olmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Eski danışmana göre Ahmedinejad, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üç kez adaylığının reddedilmesinin ardından İran'daki siyasi sisteme karşı ciddi bir güvensizlik geliştirdi. Davari, ayrıca Ahmedinejad'ın yeniden iktidara gelmesi halinde İbrahim Anlaşmaları kapsamında İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi planladığını dile getirdiğini öne sürdü.