ABB ile Ahbap arasında imzalanan protokol yeniden gündemde

Her geçen dakika yeni bir detay ortaya çıkıyor.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremde Haluk Levent'in öncülüğünde yardım toplayan Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, çok sayıda gözaltı gerçekleştirildi.

Derneğin başkanlığını yürüten ve yaklaşık 1 milyar liralık bahis oynadığını belirlenen Haluk Levent, Bursa'da yakalandı.

ABB İLE DERNEK ARASINDA YAKIN İLİŞKİ

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer nokta ise dernek ile yakın ilişkileri olduğu belirlenen belediyeler oldu.

Bu belediyeler arasında CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından yönetilen Ankara Büyükşehir Belediyesi de yer aldı.

BELEDİYE İLE PROTOKOL İMZALANDI

2022 yılında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ile Ahbap Derneği arasında "Bilim ve Sanat Kampüsü" ortak hizmet protokolü imzalandı.

Protokolün duyurusunu Mansur Yavaş bizzat sosyal medya hesabından yaparken kullandığı ifadeler, yeniden gündeme geldi.

DUYURUYU 'ATATÜRK'Ü DE' KATARAK YAPTI

Yavaş, paylaşımında "Ahbap Derneği ve INFINIA Mühendislik ile 'Bilim ve Sanat Kampüsü' protokolünü imzaladık, Kuzey Ankara'daki binamızın tahsisini gerçekleştirdik.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında fırsat eşitliği ilkemizle çocuklarımızın yetişmelerine destek olmak bizim vazifemiz." ifadelerine yer verdi.

2023 YILINDA HİZMETE GİRECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

2023 yılında faaliyete başlayacağı açıklanan projenin akıbeti ise bilinmiyor.

Konuya dair ne Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ne de başka bir yetkiliden resmi bir açıklama gelmedi.

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