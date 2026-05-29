Dışişleri'nden Karadeniz uyarısı: Bölgesel riskler tüm taraflara iletiliyor

Karadeniz’de son dönemde artan askeri hareketlilik ve savaş bağlantılı gelişmeler bölgesel güvenlik kaygılarını yeniden gündeme taşıdı. Türkiye, bölgedeki gerilimin olası sonuçlarına karşı diplomatik temaslarını sürdürürken, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hem bölgesel istikrar hem de Türkiye’nin güvenliği açısından oluşabilecek tehditlere dikkat çekildi.

“RİSK VE TEHDİTLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz’de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın bölge açısından ciddi riskler oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, “Son dönemde Karadeniz’de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın, bölgemiz için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişelerimiz ile ülkemize yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusundaki uyarılarımız, konuyla ilişkili tüm taraflara her düzeyde ifade edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

TÜRK GEMİSİNDE 2 MÜRETTEBAT HAFİF YARALANDI

Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan Türkiye’ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin dün gece (28 Mayıs) bir insansız hava aracıyla saldırıya uğradığı ve mürettebattan iki vatandaşımızın hafif yaralandığı öğrenilmiştir." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE DİPLOMATİK TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Ankara’nın, Karadeniz’de yaşanabilecek yeni gerilimlerin bölgesel güvenliği tehdit etmemesi adına diplomatik girişimlerini sürdürdüğü belirtiliyor. Türkiye’nin özellikle deniz güvenliği, ticaret yolları ve bölgesel istikrar konularında hassasiyet taşıdığı ifade ediliyor.

KARADENİZ’DEKİ GERİLİM YAKINDAN İZLENİYOR

Son dönemde Karadeniz’de yaşanan askeri hareketlilik, bölge ülkeleri başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun da gündeminde yer alıyor. Uzmanlar, bölgedeki olası tırmanmanın enerji güvenliği, deniz taşımacılığı ve ekonomik dengeler üzerinde etkiler oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Türkiye’nin ise hem coğrafi konumu hem de stratejik rolü nedeniyle gelişmeleri yakından takip ettiği değerlendiriliyor.