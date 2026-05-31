Diyanet'e 'en başarılı hac organizasyonu' ödülü

Türkiye'nin hac organizasyonundaki başarısı, uluslararası arenada bir kez daha takdir gördü.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve hac hizmetlerinde örnek uygulamaların ödüllendirildiği Lebbeytüm Ödül Töreni’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı önemli bir başarıya imza attı.

Başkanlık, “En Başarılı Hac Organizasyonu” kategorisinde birincilik ödülünü kazanırken, Türk hac organizasyonunun koordinasyon ve hizmet kalitesi de uluslararası platformda övgü topladı.

MEKKE'DE DÜZENLENEN TÖRENDE BİRİNCİLİK GELDİ

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kutsal topraklarda gerçekleştirilen Lebbeytüm Ödül Töreni’nde farklı ülkelerin hac organizasyonları çeşitli kategorilerde değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına sunulan hizmetlerin niteliği, organizasyon başarısı ve operasyonel yönetim performansıyla “En Başarılı Hac Organizasyonu” ödülünün sahibi oldu.

Bu ödül, Türkiye'nin hac hizmetleri alanında yıllardır sürdürdüğü kurumsal tecrübenin ve hizmet anlayışının uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu ortaya koydu.

ARPAGUŞ: BÜYÜK MUTLULUK VE GURUR YAŞIYORUZ

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, elde edilen başarıdan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, ödülün tüm teşkilat adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Arpaguş, hac organizasyonlarında görev alan personelin özverili çalışmasının, hacıların duasının ve milletin desteğinin bu başarıda büyük pay sahibi olduğunu vurguladı. Uluslararası düzeyde kazanılan ödülün, verilen emeğin karşılığı niteliğinde olduğunu kaydeden Arpaguş, hizmet kalitesini daha da ileri taşımak için çalışmaların süreceğini dile getirdi.

İLETİŞİM VE KOORDİNASYON ALANINDA DA ÖDÜL GELDİ

Törende Diyanet İşleri Başkanlığı adına bir başka önemli başarıya da imza atıldı. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan, “En Başarılı İletişim ve Koordinasyon” ödülüne layık görüldü.

Başkan Safi Arpaguş, aynı organizasyonda ikinci bir ödül kazanılmasının sevinçlerini daha da artırdığını belirterek, hac hizmetlerinde koordinasyon ve iletişimin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

HAC HİZMETLERİNDE TÜRKİYE MODELİ ÖNE ÇIKIYOR

Her yıl on binlerce vatandaşın kutsal topraklardaki ibadetlerini güvenli ve düzenli şekilde yerine getirebilmesi için kapsamlı çalışmalar yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı, konaklama, ulaşım, sağlık, rehberlik ve dini danışmanlık hizmetleriyle uluslararası hac organizasyonları arasında örnek gösterilen kurumlar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, alınan ödüllerin Türkiye’nin hac yönetimindeki kurumsal kapasitesini ve hizmet standartlarını yansıttığını değerlendirirken, bu başarının gelecek yıllardaki organizasyonlar için de önemli bir referans oluşturduğunu ifade ediyor.

“AYNI ADANMIŞLIKLA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Arpaguş, açıklamasında elde edilen başarının ardından sorumluluklarının daha da arttığını belirterek, hacılara en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Arpaguş, “Rabbimize hamdolsun ki hacılarımıza hizmet yolunda böylesine güzel neticelere ulaşabiliyoruz. Bundan sonra da aynı heyecan, sorumluluk ve adanmışlıkla çalışmaya, milletimize ve hacılarımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.” ifadeleriyle, hac organizasyonlarında kalite ve memnuniyet odaklı anlayışın sürdürüleceğini vurguladı.