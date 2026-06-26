Diyanet'ten gençlere ve ailelere çağrı: Evliliği kolaylaştırın

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca her hafta cuma günü için hutbe hazırlanıyor...

Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftaki Cuma hutbesinde "Aile olmak" başlığı ile cemaate seslendi.

AİLE YAŞAMINA VURGU YAPILDI

Hutbede "Aile, İslam’ın ilkelerini belirlediği nikah akdiyle kurulan huzur ve muhabbet yuvasıdır. Sıkıntıların birlikte omuzlandığı; kederlerin paylaşıldığı, sevinçlerin çoğaltıldığı huzur ocağıdır. Aile; bizleri, günahlardan uzak tutan güvenli bir sığınaktır. Millî ve manevi değerlerimizi kuşaktan kuşağa aktarmamıza vesile olan bir müessesedir. Aile olmak, sadece aynı mekanı paylaşmak değildir. Aile olmak, dünyayı da ahireti de cennete çevirmek için el ele verebilmektir" diyerek ailenin önemden söz edilip Peygamberimiz Hz. Muhammed S.A.V. efendimizin hayatından bazı kesitler sunuldu.

"EVLİLİKLERİ KOLAYLAŞTIRMAK BÜTÜN TOPLUMUN ORTAK SORUMLULUĞUDUR"

Bir ülkeyi ve milleti ayakta tutan en önemli unsurlardan birinin de aile ve çocuklar olduğu belirtilen hutbenin devamında, "Her geçen gün, aile değerlerimiz örselenmekte; evlilikler, külfetli hale getirilmekte; bekarlık ve evlilik dışı hayat teşvik edilmektedir. İnancımızda rızkın Allah’a ait olduğu vurgulanmasına rağmen, ‘çocuk sahibi olmanın hayatı zorlaştırdığı’ söylemleri günden güne artmaktadır. Halbuki devletlerin geleceği; ailenin kurulmasına, korunmasına ve güçlendirilmesine bağlıdır. Milletlerin en büyük sermayesi, milli ve manevi değerleriyle yetişen nesillerdir. Bu sebeple, göz aydınlığı evlatlarımızın evliliklerine yardımcı olmak, sadece anne ve babaların değil bütün toplumun ortak sorumluluğudur." ifadelerine yer verildi.