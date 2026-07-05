Diyarbakır sıcağından korunmak isteyenler camilere sığındı

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Diyarbakır'ı gezmeye gelen yerli turist kafilesi sıcak havalardan bunalınca camileri doldurdu.

Namaz saatini bekleyen vatandaşların da serinlemek için beklediği camilerdeki serin hava, vatandaşların kurtarıcısı oldu

"ÇOK SICAK SERİNLEMEK İÇİN CAMİYE GELDİK"

İstanbul'dan gelen Eyüp Bağcı, Ulu Cami'ye uğradıklarını ve buranın serin olduğunu hissedince dinlenmeye karar verdiklerini söyledi.

Bağcı, "Hava dışarıda çok sıcak, serinlemek için camiye geldik. Burada biraz dinlenip tekrar gezmeye devam edeceğiz.

Geziyorduk öğle saatlerinde hava daha sıcak olmaya başladı biz de camiyi dolaşırken buranın serin olduğunu hissettik ve sıcaklıklar azalana kadar burada biraz dinlenmek istedik" dedi.

"GEZMEK İÇİN GELDİK SERİN OLDUĞUNU GÖRÜNCE MOLA VERDİK"

Mardin'den gelen bir diğer vatandaş Muhammet Karaaslan da havanın sıcak olmasından dolayı camiye sığındıklarını ve namaz saatini beklediklerini ifade etti.

Karaaslan, "Cami serin, güzel. Tarihi bir cami. Biz de onu görmek için geldik ve serin olduğunu görünce burada biraz mola vermek istedik'' diye konuştu.