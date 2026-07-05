16 ilde 10 milyar 166 milyon TL'lik operasyon: 228 gözaltı

Vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç yapılanmalarına geçit yok...

İçişleri Bakanlığı bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütü için düğmeye basıldı.

Operasyonda, hesaplarında 10 milyar 166 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 228 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

HESAPLARDA 10 MİLYAR 166 MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 10 milyar 166 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 228 şüpheli yakalandı.”

22 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

“Tekirdağ, Kırklareli, Iğdır ve Aydın’da; sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Antalya, Gaziantep, Şırnak ve Afyonkarahisar'da; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Ordu’da; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri, Kilis'te; baskı, darp ve tehdit ile işletmelerden maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları, Malatya’da; kamu kurum ve kuruluşların zararına "zimmet" suçunu işledikleri, Ankara, Diyarbakır, Edirne, Kocaeli ve Manisa’da tefecilik yaptıkları tespit edildi.”

KARARLILIK MESAJI

“Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.



Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”