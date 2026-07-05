Mustafa Armağan anlattı: Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin hikayesi

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Tarihin tozlu sayfalarından hikayeler paylaşmaya devam eden Tarihçi Mustafa Armağan, son olarak Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin hikayesini anlattı.

Mustafa İzzet Efendi'nin hangi sanatlarda ustalık kazandığını, sarayda yaşadığı dönemde hangi çalışmalara imza attığını ve saraydan niçin kaçtığını anlatan Mustafa Armağan, hikayenin sonunun başından daha ilgi çekici olduğunu belirtti.

"HEM HAT SANATINDA HEM MUSİKİDE ONDAN İYİSİ YOKTU"

Armağan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihimizin bir manevi kahramanını anlatacağım. Aynı zamanda sanatkar, aynı zamanda dünya mimarı; bir büyük Osmanlı sanatkarı. Kim bu Kazasker Mustafa İzzet Efendi.

Kazasker Mustafa İzzet Efendi… Hiç kimse yok ki hat sanatında ondan büyük sanatkar olsun. Aynı zamanda da musikide de ondan büyük musikişinas olsun.

"HAC'A GİDİYOR GİBİ SARAYDAN ÇIKIP, GERİ DÖNMÜYOR"

Sarayda iki sanatta da kendini geliştiriyor. Padişah bir dediğini iki etmiyor.

Ayasofya Camii’ndeki eserleri bugün bile görenleri büyülemeye devam ediyor.

Padişahın kendisini hep sarayda yanında istemesi sebebiyle Hac’a giderek saraydan kaçıyor. Gidiş o gidiş Padişahın göz bebeği kayıp, yok. Hac’a beraber gittiği kafile dönüyor, o dönmüyor.

"İÇİNDEKİ BOŞLUĞU SARAYDA DOLDURAMADIĞINI SÖYLÜYOR"

Padişah aratıyor ama izine rastlanamıyor. Aradan yıllar geçiyor. Bir gün Hırka-i Şerif Camii’ne gidiyorlar. Dönerlerken ikindi ezanı okunuyor.

Namaz kılmak için duran padişah, kamet getirenin Kazasker olduğunu tahmin ediyor ve yanına çağırıyor. Neden kaçtığını soruyor.

Kazasker ise sarayda her türlü imkanın sağlandığı için müteşekkir olduğunu ancak içindeki boşluğu orada dolduramadığını söylüyor. Padişah da kendisine izin veriyor."