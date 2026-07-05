Ankara'da 11 yaşındaki Alper'in ölümüne neden olan Fatih Oral tutuklandı

Ankara Kahramankazan'da 22 Haziran'da yaşanan trafik kazasında 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat hayatını kaybetti.

Sosyal medyada kazaya sebep olan sürücünün adli makamlar tarafından korunduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

YUSUF ALPER HAYATINI KAYBETTİ

22 Haziran tarihinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde bulunan 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat, AK Partili Kızılcahamam Belediye Meclis üyesi Fatih Oral'ın kullandığı minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanarak Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alpar Yusuf Polat, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HIZLA TUTUKLANDI

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın hemen ardından soruşturma başlattı. Fatih Oral, “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçlamasıyla gözaltına alındı

Adliyeye sevk edilen Oral, savcılık tarafından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimiğine çıkarıldı ve 23 Haziran günü hakimlik kararıyla tutuklandı.

TUTANAKTA KURAL İHLALİ YAPTIĞI BELİRTİLDİ

Trafik ekiplerince düzenlenen trafik kazası tespit tutanağında; Oral’ın “aracın hızını kavşaklara, dönemeçlere ve benzeri yerlere yaklaşırken azaltmamak” kuralını ihlal ettiği belirtildi.

Tutanakta hayatını kaybeden Alper Yusuf Polat’ın ise kontrolsüz kavşakta geçiş hakkına ilişkin kurala aykırı hareket ettiği değerlendirmesi yer aldı.

Başsavcılık, nihai tespit amacıyla dosyayı Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine yolladı.

SOSYAL MEDYADA İDDİALAR

Ancak sosyal medyada, Oral'ın siyasi kimliği nedeniyle olayın örtbas edilmeye çalışıldığı iddiaları ortaya atıldı.

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda soruşturmaya siyasi nüfuzla müdahale edildiği ve adli sürecin tarafsız şekilde yürütülmediği iddia edildi.

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Adalet Bakanlığı kaynakları, Oral'ın tutuklandığını hatırlatarak soruşturmaya müdahale edildiğini iddialarını reddetti.

Soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirten kaynaklar, şüphelinin siyasi bir kimliğinin olmasının soruşturma süreciyle ilgili herhangi bir ayrıcalığa yol açmadığının altını çizdi.