Diyarbakır'da 15 yaşındaki çocuk balkondan düştü

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Diyarbakır'da sır ölüm...

Fırat Mahallesi Mahabad Bulvarı'nda bulunan bir sitedeki 13 katlı apartmanda Ömer Ateş, 5'inci kattaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Ateş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan Ömer Ateş, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Ateş’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.