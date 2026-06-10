Diyarbakır'da 15 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Yaşadığı apartmanın 5'inci kat balkonundan düşen Ömer Ateş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Diyarbakır'da sır ölüm...
Fırat Mahallesi Mahabad Bulvarı'nda bulunan bir sitedeki 13 katlı apartmanda Ömer Ateş, 5'inci kattaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AĞIR YARALANDI
Ağır yaralanan Ateş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Tedavi altına alınan Ömer Ateş, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
Ateş’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)