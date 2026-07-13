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Diyarbakır'da 150 küçükbaş zehirlendi

Çınar ilçesinde 150 küçükbaş ölürken hayvanların göletteki sudan içip zehirlendiği öne sürüldü. Olaya dair ekipler inceleme başlattı.

Ensonhaber / DHA
Diyarbakır'da 150 küçükbaş zehirlendi
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Diyarbakır'da ilginç bir olay yaşandı. 

Çınar ilçesi kırsal Kubacık Mahallesi'nde Resul Karadeniz'e ait 150 küçükbaş, gölet kenarına bırakılan tarım ilacı tankındaki suyun boşaltıldığı göletten su içip, zehirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hayvanların tamamı ölürken ihbar üzerine bölgeye jandarma ile Çınar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

Hayvanların sahibi Resul Karadeniz ise olayla ilgili sorumlular hakkında şikayetçi oldu. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)