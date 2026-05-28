Diyarbakır'da çocukken kapısında beklediği tostçu oldu: Çocuklara ücretsiz dağıtıyor

Diyarbakır’da yaşanan hikâye, yoksunlukla başlayan bir çocukluğun yıllar sonra iyiliğe dönüşmesini gözler önüne serdi. Küçük yaşlarda tost almak için imkânsızlıklar nedeniyle dükkân önünde beklediğini söyleyen Serdal Arcan, bugün aynı ürünleri çocuklara ücretsiz ulaştıran bir esnaf olarak dikkat çekiyor.

Yaklaşık 5 yıldır tost işletmesi bulunan Arcan, belirli dönemlerde mahalle mahalle dolaşarak ihtiyaç sahibi çocuklara tost ve meyve suyu ikram ediyor.

ÇOCUKLUK HAYALİ İYİLİK PROJESİNE DÖNÜŞTÜ

Kendi çocukluk döneminde tost yemeyi çok istemesine rağmen maddi imkânsızlıklar nedeniyle bunu yapamadığını anlatan Arcan, bu deneyimi unutmadan bugün farklı bir amaçla hareket ettiğini belirtiyor.

Arcan, “O günleri unutamadım, çocuklar aynı şeyi yaşamasın istedim” diyerek başladığı bu çalışmada, yüzlerce çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

MAHALLE MAHALLE DOLAŞIP DAĞITIYOR

Arcan, yalnızca dükkânda değil, aynı zamanda çevre mahallelere giderek de çocuklara ücretsiz ikramda bulunuyor. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten esnaf, her etkinlikte onlarca, bazen yüzlerce çocuğa ulaşıyor.

Son etkinlikte 200 tost ve 200 meyve suyu dağıtıldığı belirtildi.

“O MUTLULUĞU YAŞAMAK İSTEDİM”

Kendi çocukluğuna atıfta bulunan Arcan, en büyük motivasyonunun çocukların mutluluğunu görmek olduğunu ifade ediyor. Gelecekte çalışmalarını daha da büyütmek istediğini söyleyen Arcan, köylere kadar ulaşmayı hedeflediğini dile getirdi.

GÖNÜLLÜLER DE DESTEK VERİYOR

Etkinliklere zaman zaman gönüllüler de destek oluyor. Üniversite öğrencisi Aslı Demirel, Arcan’ın başlattığı projeye katılarak hem hazırlık hem de dağıtım sürecinde yardımcı olduğunu belirtti.

Demirel, çocukların mutluluğunun kendileri için de büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

HEDEF: DAHA FAZLA ÇOCUĞA ULAŞMAK

Serdal Arcan, ilerleyen süreçte daha fazla çocuğa ulaşmak için çalışmalarını genişletmeyi planlıyor. Mobil bir araçla köy köy gezerek sıcak tost ikram etmeyi hedeflediğini belirten Arcan, “Her çocuğun yüzü gülsün istiyorum” dedi.