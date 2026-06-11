Diyarbakır'da gölete düşen çocuk can verdi

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Geçitli mezrasında 12 yaşındaki Yunus İdris Demiroğlu, ailesinin arıcılık yaptığı bölgede bulunan gölete düştü.

Çevrede bulunanlar tarafından göletten çıkarılan Demiroğlu, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Demiroğlu'nun cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Aile üyeleri hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Demiroğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.