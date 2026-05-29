Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Çınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri, takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu.
SÜRÜCÜLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, takla atan otomobilde bulunan 45 yaşındaki H.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
2’si çocuk 4 yaralı ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
H.A.'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)