Haberler İç Haber

Diyarbakır'da otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

Diyarbakır'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ensonhaber / DHA
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Memursen Bulvarı'nda sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri savrularak elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 YARALI

Kazada yaralanan sürücüler ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)