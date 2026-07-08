Diyarbakır'da otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
Diyarbakır'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Memursen Bulvarı'nda sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobiller çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri savrularak elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 YARALI
Kazada yaralanan sürücüler ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)