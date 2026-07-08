Filenin Sultanları, Polonya'yı yendi

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2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Japonya etabı ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Osaka kentinde bulunan Asue Arena'da Polonya ile karşı karşıya geldi.

FİLENİN SULTANLARI'NDAN 3-1'LİK ZAFER

Filenin Sultanları, yakın geçen ilk seti 27-25 kazanarak 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci setini Polonya 25-20 kazanda ve durum 1-1'e geldi.

Mücadelenin üçüncü setini 25-19 kazanan Türkiye, yeniden öne geçerken dördüncü sette rakibini 25-19 mağlup edip maçı 3-1 kazandı ve Milletler Ligi'ndeki 7. galibiyetini aldı.

SIRADA ABD, JAPONYA VE TAYLAND MAÇLARI VAR

A Milli Takım, organizasyonda ABD, Japonya ve Tayland ile mücadele edecek.

10 Temmuz Cuma TSİ 07.00 / ABD - Türkiye

11 Temmuz Cumartesi TSİ 13.20 / Japonya - Türkiye

12 Temmuz Pazar TSİ 09.30 / Tayland - Türkiye

7 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan Türkiye, üçüncü etapta finallere katılım mücadelesi verecek.

Ev sahibi kontenjanıyla finallere kesin olarak katılacak Çin'in puan cetvelini ilk 8 dışında tamamlaması halinde, ilk 7 sıradaki takımlar finallere yükselecek.