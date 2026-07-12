Diyarbakır'daki örtü yangınında onlarca meyve ağacı zarar gördü
Dicle ilçesinde çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken onlarca meyve ağacı kullanılamaz hale geldi.
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde alevler yükseldi.
İlçeye bağlı kırsal Tepebaşı Mahallesi ile Nohutlu ile Altıntaş mezraları arasında çıkan örtü yangını, kuruyan otların etkisiyle büyüyerek geniş alana yayıldı.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da destek verdiği yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
MEYVE AĞAÇLARI ZARAR GÖRDÜ
Yangın nedeniyle badem, incir, fıstık, dut ağacı ile çok sayıda meşe ağacı zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)