Dizinden röntgen çekildi, altın parçacıkları çıktı: Sebebini duyan şaşırdı

Güney Kore'de yaşayan 65 yaşındaki bir kadın, uzun süredir devam eden şiddetli diz ağrıları nedeniyle hastaneye başvurdu.

Ancak çekilen röntgen görüntüleri, doktorların beklemediği sıra dışı bir manzarayı ortaya çıkardı.

Kadının her iki dizinin çevresinde yüzlerce ince altın iplik bulunduğu görüldü.

İlk bakışta dikkat çeken bu görüntülerin nedeni daha sonra anlaşıldı.

Sebebi akupunktur tedavisi çıktı

Live Science haberine göre; Kadının geçmişte, diz ağrılarını hafifletmek amacıyla "altın iplik akupunkturu" olarak bilinen alternatif bir tedavi yöntemi uygulattığı ortaya çıktı.

Söz konusu yöntemde çok ince altın teller deri ve yumuşak dokuların altına yerleştiriliyor.

Doktorlar, kadının dizlerinde ileri derecede osteoartrit tespit etti. Röntgenlerde görülen altın tellerin ise yıllar önce yapılan işlemlerden kalan kalıcı yapılar olduğu ifade edildi.

Altın iplik uygulaması bazı Asya ülkelerinde uzun yıllardır alternatif tedavi yöntemi olarak kullanılıyor.